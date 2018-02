Vila terá a volta de todos os titulares para a partida contra o Goiás

Depois de escalar time misto, que venceu o Rio Verde por 2 a 1 na quinta rodada do Campeonato Goiano, o técnico Hemerson Maria confirmou o retorno dos jogadores considerados titulares para o clássico com o Goiás, neste sábado (3), no Estádio Olímpico, às 17 horas.

"Voltam os dez jogadores, mais a manutenção do Pasinato. Esse é o time do Vila que joga. A equipe vem jogando bem, venceu os clássicos e tenho que trabalhar com competência para continuarmos evoluindo", disse o treinador colorado.

Dessa forma, o Vila Nova repetirá sua escalção pela quarta vez em seis jogos no Estadual. Além do goleiro Mateus Pasinato, o Tigre entrará em campo com Maguinho, Brunão, Giaretta e Anderson Luis; Geovane, Fagner e Dudu; Ramon, Reis e Mateus Anderson. O técnico Hemerson Maria, no entanto, acredita que outro "jogador" pode fazer a diferença contra o Goiás.

"Tenho que pedir o apoio do nosso torcedor. Que compareça em peso no Olímpico. A torcida é muito importante nessa caminhada, que incentive os jogadores e deem moral para os mais jovens. Será um jogo difícil. Vamos fazer de tudo para conquistar esses 3 pontos", salientou Hemerson Maria.

Mesmo sem dúvidas para o clássico, o técnico vilanovense segue com mistério e realiza o último treinamento da equipe com portões fechados. A atividade, que será realizada no OBA, nesta sexta-feira (2), servirá para o treinador ajustar melhor seu time.

"O que podemos fazer é mudar um pouco a maneira da equipe jogar em virtude do adversário. Isso pode acontecer e por isso o trabalho fica secreto, mas todo mundo se conhece. O Goiás tem um departamento de inteligência muito competente. Não tem muito o que esconder, mas às vezes um trabalho feito no treinamento pode fazer a diferença e nos trazer a vitória", explicou o técnico do Tigre.