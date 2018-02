Vila tem desafio em Roraima

Com a vantagem do empate para avançar na Copa do Brasil, o Vila Nova enfrenta o São Raimundo-RR, nesta quarta-feira, às 22h30, no Estádio Raimundo Ribeiro, em Boa Vista. O time colorado terá dificuldade ampliada pelas condições ruins do gramado do estádio. A delegação colorada realizou treino de reconhecimento do campo e a situação do gramado é precária. O técni...