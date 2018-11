Esporte Vila projeta partida sem erros no Sul para incomodar G4 Fora de casa e após tropeçar em Goiânia, equipe colorada enfrenta tabu contra o Brasil de Pelotas

Sem margem para erros, o Vila Nova enfrenta o Brasil-RS, nesta terça-feira (6), às 19h15, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após tropeçar em casa, o Tigre busca recuperação no interior do Rio Grande do Sul para seguir próximo do G4, grupo de acesso à Série A. O Tigre já foi um visitante mais incômodo na Séri...