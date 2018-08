Esporte Vila Nova x Goiás: Forças em lados opostos Rivais se enfrentam neste sábado e colocam à prova o que têm de melhor. O colorado aposta em sua defesa sólida. Já o alviverde tem um ataque perigoso

O clássico entre Vila Nova e Goiás, neste sábado, às 16h30, no Serra Dourada colocará frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na Série B do Campeonato Brasileiro. Colorados e esmeraldinos medirão forças com virtudes opostas. O Tigre é dono da melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro com 14 gols sofridos e média de recordista na Segundona no...