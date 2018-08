Esporte Vila Nova volta a falhar no ataque e frustra torcida Jogando no Serra Dourada, diante do CRB, em crise, Tigre mostra deficiências no ataque e fica no empate sem gols

A chuva gostosa que caiu no começo da noite desta sexta-feira, em Goiânia, deu uma trégua na secura que castigava os goianienses, mas não serviu de estímulo ao Vila Nova, no Serra Dourada. Com um futebol insosso, o Tigre ficou no empate de 0 a 0, com o CRB, e se afastou do grupo de acesso à elite do futebol brasileiro. O colorado empatou, pela 7ª vez nesta Série B do Bras...