Vila Nova vence Santa Cruz/AL e se classifica para a próxima fase na Copinha

Pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vila Nova enfrentou o Santa Cruz/AL , no estádio Noveli Júnior, em Itu, pelo Grupo 16. Em uma partida em que o colorado não sofreu muitos sustos, os garotos vilanovenses venceram pelo placar de 2 a 0. Phillipe e Hurick marcaram para o Tigre.

O primeiro gol da partida foi de Phillipe, aos 24 da primeira etapa. Guilherme foi lançado pela direita e cruzou para o atacante, que de carrinho abriu o placar. O segundo gol colorado aconteceu aos 20 minutos, com Hurick em cobrança de pênalti.

Com a vitória, o Vila Nova chega a 6 pontos e já está classificado para a próxima fase. O colorado é o 2º colocado do grupo, atrás do Ituano, que também tem 6 pontos, mas tem um gol a mais que o Tigre. Na última rodada os dois times se enfrentam para saber quem irá terminar na primeira colocação. A partida acontece na terça-feira (9), às 16 horas.