Vila Nova vence o Náutico, mas acesso fica impossível

No Estádio do Arruda, em Pernambuco, o Vila Nova enfrentou o Náutico e enfim voltou a vencer na Série B, após 6 partidas sem sentir o gosto da vitória. Porém, a reação do colorado veio tarde, já que com os resultados o time não tem mais chances de acesso. Jenison e Alan Mineiro marcaram para os goianos e Bruno Mota marcou para os pernambucanos.

A vitória coloca o Vila Nova na 6ª colocação, com 58 pontos, porém como o Paraná venceu o CRB, o colorado permanece a 5 pontos do 4ª colocado, e como só tem mais uma partida na Série B, o time não tem como mais conseguir o acesso. Para finalizar a competição, o Vila Nova enfrenta o Londrina, no sábado, às 17h30, no Estádio Serra Dourada.

O jogo

Precisando fazer a sua parte para permanecer sonhando com o acesso, o Vila Nova partiu para cima no primeiro tempo, mas parou em uma tarde inspirada do goleiro Busatto, que foi a pedra no caminho do Tigre na primeira etapa. Aos 14 minutos, o colorado chegou pela primeira vez, com Ruan. Após o time trabalhar a bola da direita para a esquerda, o atacante chegou batendo, mas o arqueiro foi firme para defender.

Aos 22 minutos, o Tigre mostrou sua força aérea. Alan Mineiro cobrou escanteio e Wesley Matos cabeceou no canto, mas Busatto estava lá para defender. Dois minutos depois foi a vez de Fagner tentar marcar. O volante limpou o marcador e da entrada da área bateu no ângulo, mas o goleiro foi na bola para defender.

O Vila ainda chegou com Geovane, aos 35 minutos, que após a zaga afastar mal finalizou, mas novamente o goleiro do Náutico salvou o time. Os donos da casa só chegaram com perigo aos 46 minutos, com Henrique Ávila, que cobrou falta e a bola carimbou a trave.

Na segunda etapa, quem apareceu mais uma vez foi o goleiro Busatto. No primeiro minuto, Alan Mineiro deixou Mateus Anderson livre dentro da área, o atacante limpou o marcador e mandou em cima do goleiro do Náutico. Porém, aos 3 minutos não deu para o goleiro pernambucano. Maguinho cruzou, a bola passou por todo mundo e sobrou para Jenison, que dominou e mandou para o fundo das redes.

Na frente no placar, o Vila começou a cadenciar o jogo e o Náutico também não conseguia levar perigo. Aos 25 minutos, Alan Mineiro deixou Alípio na cara do gol, porém o atacante finalizou em cima do goleiro. Quando parecia que o jogo iria terminar sem mais gols as equipes se movimentaram.

Aos 35 minutos, Cal Rodrigues cruzou da direita e Bruno Mota chegou cabeceando para o fundo das redes, empatando para os pernambucanos. Mas aos 48 minutos, Aislan cometeu pênalti em Maguinho e na cobrança, Alan Mineiro deu a vitória para o Vila Nova.

Ficha Técnica: Náutico x Vila Nova

Local: Estádio do Arruda, Pernambuco

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: João Luiz Coelho de Albuquerque (RJ) e Wendel de Paiva Gouveia (RJ)

Gols: Jenison aos 3' do 2º tempo e Alan Mineiro aos 48' do 2º tempo; Bruno Mota aos 35' do 2º tempo.

Náutico: Busatto; Rafael Ribeiro, Aislan, Léo Carioca (Bruno Mota), Henrique Ávila; Rafinha, Jobson (Amaral), Renan Paulino; Leison, Gerônimo, Iago (Cal Rodrigues). Técnico: Roberto Fernandes.

Vila Nova: Luis Carlos; Magunho, Alemão, Wesley Matos, Gastón; Geovane, Fagner, Alan Mineiro; Mateus Anderson (Wallyson), Ruan (Alípio), Jenison (Fernando Medeiros). Técnico: Hemerson Maria.