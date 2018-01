Vila Nova vence Ituano e termina na liderança do Grupo 16 da Copinha

Já classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vila Nova entrou em campo nessa terça-feira para definir a liderança do grupo 16, contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior. Assim como nos dois primeiros jogos, os garotos colorado não perdoaram e golearam os donos da casa por 3 a 0.

Melhor na partida, o Tigre só abriu o placar quase no final da primeira etapa, com o atacante Phillipe, aos 36 minutos, que marcou seu terceiro gol na Copinha. Já no segundo tempo, o zagueiro Anderson marcou duas vezes, aos minutos e aos 34 e fechou o marcador.

Com a vitória, o Vila Nova termina a primeira fase com 100% de aproveitamento, são 9 pontos, 7 gols marcados e nenhum sofrido. Como o colorado terminou em primeiro lugar no grupo 16, os goianos vão enfrentar na próxima fase o segundo do Grupo 15, que foi o Primavera/SP.