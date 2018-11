Esporte Vila Nova vence Figueirense e se mantém vivo na briga pelo acesso A vitória deixa o colorado com 55 pontos, dois a menos que o Avaí, o 4º colocado, porém os catarinenses possuem uma partida a menos

Com poucas chances de acesso, o Vila Nova recebeu o Figueirense nesta sexta-feira (9), no estádio Serra Dourada. Para não deixar o sonho morrer, o tigre conseguiu se impor no jogo e acabou vencendo pelo placar de 3 a 1. O triunfo ainda mantém a equipe na briga por uma vaga na elite, que agora está a dois pontos do G4, mas com uma partida a mais. Na primeira etapa,...