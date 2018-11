Esporte Vila Nova trabalha para montar elenco Após mudança na comissão técnica, Tigre busca formatação do plantel para início da próxima temporada

A temporada de 2019 já começou no Vila Nova. O clube definiu a continuidade do atual diretor de futebol, Felipe Albuquerque, que anunciou contratação do técnico Umberto Louzer e a permanência de, ao menos, doze atletas do elenco atual. A diretoria trabalha para renovar com mais jogadores, mas tudo vai depender das conversas com o novo técnico contratado. Umberto Louzer vai c...