Vila Nova terá força máxima

O Vila Nova voltará a ter a equipe considerada ideal para o clássico de hoje no Estádio Olímpico. O técnico Hemerson Maria, no entanto, acredita que, por se tratar de um duelo contra o maior rival, é preciso ter algo diferente.“O que podemos fazer é mudar um pouco a maneira da equipe jogar em virtude do adversário. Isso pode acontecer e, por isso, o trabalho fica secre...