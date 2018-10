Esporte Vila Nova terá de mudar meio de campo

O técnico do Vila Nova, Hemerson Maria, terá problemas para escalar o meio de campo de sua equipe para o duelo de sábado contra o Boa Esporte, no Serra Dourada. Os volantes Geovane e Wellington Reis estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. O treinador possui algumas opções para compor o setor.Se levar em consideração as últimas ações do treinador, o zagueiro Hei...