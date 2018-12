Esporte Vila Nova tenta contratação de zagueiro e lateral

Após confirmar quatro contratações, o Vila Nova segue no mercado para montar o plantel da próxima temporada. A diretoria colorada conversa com o Ceará para contratação do zagueiro Patrick, de 21 anos, que viria ao Tigre por empréstimo.O diretor de futebol da equipe cearense, Marcelo Segurado, admitiu a possibilidade e disse que ainda conversará com Sidiclei Menezes so...