Esporte Vila Nova tem postura ofensiva e mais chances, mas não interrompe série sem vitória Jogadores lamentam erro na hora do gol do CSA, mas projetam recuperação diante do Fortaleza

A filosofia do técnico Hemerson Maria, desde que assumiu o comando do Vila Nova, é de trabalhar com a confiança nos jogadores e valorizar os diferentes esquemas táticos que a equipe colorada consegue apresentar contra seus adversários na mesma partida. Nesta sexta-feira (1º), diante do CSA, porém, o time goiano teve um erro defensivo, suficiente para ampliar para quatro a s...