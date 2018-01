Vila Nova tem planos para elenco mais enxuto

O Vila Nova vai se tornar um clube mais econômico em 2018. A folha salarial da equipe colorada será menor em relação ao time que terminou a Série B de 2017 na 7ª colocação, mas sem alterar o número de jogadores no elenco. Segundo dados do clube, o custo do clube com salários de jogadores cairá de R$ 350 mil para até R$ 300 mil por mês.“Agora é ver se teremos a mesma felicidad...