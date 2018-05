Esporte Vila Nova tem palco hostil para encarar na 7ª rodada da Série B Equipe colorada enfrenta Coxa em Curitiba, cidade em que venceu apenas uma vez em nacionais

Após dois tropeços seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova tentará se recuperar e se manter no G4 jogando em território hostil. O Tigre enfrenta o Coritiba, nesta sexta-feira (25), às 21h30, no Estádio Couto Pereira. O time colorado tem retrospecto muito negativo jogando na capital paranaense. Em jogos de campeonatos nacionais, o Vila Nova disputou 13...