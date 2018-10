Esporte Vila Nova tem foco voltado para evitar abalo emocional Casa cheia e necessidade de vitória do adversário são desafios previstos pelo clube na partida contra o Juventude, amanhã, no Serra Dourada

O desafio colorado deste sábado exigirá do Vila Nova muita inteligência e controle emocional. O adversário colorado é o Juventude, equipe gaúcha que luta contra o rebaixamento. O cenário deverá ser um Serra Dourada com bom público. Para encarar essas condições, o zagueiro Wesley Matos afirmou que a preparação do Tigre é bem desenvolvida, mas espera jogo duro pela 32ª r...