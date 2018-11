Esporte Vila Nova tem confiança no último incentivo da torcida Clube projeta 10 mil torcedores no Serra Dourada para enfrentar o Criciúma, sábado, pela 37ª rodada

Com chances matemáticas de acesso à Série A, o Vila Nova fará no próximo sábado (17) sua última partida em Goiânia nesta temporada. Após vencer o Figueirense, por 3 a 1, diante de seu menor público em 2018, os colorados esperam que a torcida colorada compareça para incentivar a equipe diante do Criciúma, no Serra Dourada.Os dois últimos jogos do Vila Nova como mandante a...