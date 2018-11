Esporte Vila Nova sonda meia Danilo, do Corinthians, para próxima temporada Jogador não continuará no clube paulista e tem intenção de seguir atuando. Passado no Goiás pesaria na hora de aceitar eventual proposta colorada

O Vila Nova sondou o meia Danilo para saber do interesse do jogador em reforçar o clube na temporada 2019. O contato foi confirmado pelo empresário do atleta do Corinthians, Álvaro Serdeira, que disse que o clube procurou diretamente Danilo, que não respondeu sobre a possibilidade. A preferência de Danilo seria por voltar para Goiânia, onde tem casa e vive parte ...