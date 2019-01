Esporte Vila Nova se salva da derrota no apagar das luzes Tigre empata com a Anapolina por 1 a 1 no Estádio Jonas Duarte

O Vila Nova escapou por pouco da sua primeira derrota no Campeonato Goiano. Jogando no Estádio Jonas Duarte, o Tigre fez uma partida muito ruim e empatou com a Anapolina por 1 a 1. O atacante Flávio Carioca abriu o placar para a Xata aos 23 segundos da etapa complementar. O Tigre se salvou do revés com um gol de pênalti de Alan Mineiro, aos 49 minutos do segundo temp...