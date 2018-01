Vila Nova se reapresenta com 24 jogadores para a temporada 2018

O Vila Nova foi o último dos três times da capital a se reapresentar, o colorado voltou as atividades nessa terça-feira (2), no Onésio Brasileiro Alvarenga, e terá 15 dias de preparação para a estreia no estadual, no dia 17, contra o Iporá. Pelo planejamento da comissão técnica, o time fará 22 sessões nesse período.

Ao todo, 24 atletas se reapresentaram ao clube e já fizeram um trabalho na academia e no campo. Apenas o lateral-esquerdo Gastón Filgueira, que pediu mais dois dias e ainda está no Uruguai e o meia Dudu, que perdeu o voo para Goiânia, não se apresentaram ao time no primeiro dia de trabalho.

Na apresentação, o diretor de futebol do Vila, Felipe Albuquerque revelou que renovou o contrato do zagueiro Alisson Brand, que fez apenas duas partidas e se machucou. "Tivemos a oportunidade de renovar com o Alisson Brand. Ele continuando, vamos manter mais um atleta que estava na base do ano passado, entendemos que seria uma oportunidade interessante para manter o jogador", frisou o dirigente.

Felipe Albuquerque também ressaltou que o time não irá fazer amistosos nesse período, o diretor falou que teve propostas de amistosos contra times de Brasília, mas que definiu junto com a comissão técnica não fazer nenhum. "Tivemos solicitações de amistosos, seria arriscado os atletas entrar em atividades antes do inicio do estadual", disse.

Jogadores que se apresentaram:

Goleiros: Gabriel, Léo Lang

Laterais: Maguinho, Léo Rodrigues, Anderson Luis, Rodrigo

Zagueiros: Heitor, Brunão, Diego Giaretta, Alisson Brand.

Volantes: Geovane, Jacaré, Fagner, Batata, Ryan

Meias: Sérgio Mota

Atacantes: Mateus Anderson, João Pedro, Keké, Ramon, Moisés, Sandes Neto, Vinícius Leite, Reis