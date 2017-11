Vila Nova só empata com o Figueirense no Serra e praticamente dá adeus ao sonho do acesso

O chute fraco de Alan Mineiro no último lance do jogo simbolizou a força do Tigre na reta final na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova ficou no empate com o Figueirense, 1 a 1, no Serra Dourada e viu suas chances de acesso irem para o espaço.

Com o resultado, o Tigre chegou ao sexto jogo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o quinto empate consecutivo como mandante na competição. Essa sequência negativa minou as chances de acesso nutridas ao longo de boa parte da competição.

O Vila Nova volta a campo no próximo sábado, às 17h30, para enfrentar o Náutico, no Estádio do Arruda, no Recife. O técnico Hemerson Maria poderá contar novamente com os volantes Fagner e Geovane, ambos cumpriram suspensão automática. O Figueirense visita o Juventude, sexta-feira, às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O jogo

O Vila Nova tomou um golpe duro aos quatro minutos do 1º tempo. Na primeira descida do time visitante, o atacante Luidy chutou forte na gaveta, longe do alcance do goleiro Luís Carlos. A missão do time colorado ficou mais difícil. O Tigre pouco criava para merecer o empate e irritava a pequena torcida que compareceu ao Serra Dourada.

Luidy é lançado por Dudu Vieira e enche o pé pra fazer: Vila Nova 0x1 Figueirense pic.twitter.com/03Zirs7CF6 — Goleada Info (@goleada_info) 14 de novembro de 2017

Só que o Vila Nova teve, na bola parada, a oportunidade de ouro para empatar o jogo antes do intervalo. Aos 44 minutos, Alan Mineiro cobrou falta na área e o zagueiro Wesley Matos, no segundo poste, escorou para o meio da área. Então, o volante Claudinei apareceu no meio da área e deixou tudo igual.

Alan Mineiro levanta, Wesley Matos ajeita e Claudinei empata: Vila Nova 1x1 Figueirense pic.twitter.com/WiHPBmMU7R — Goleada Info (@goleada_info) 14 de novembro de 2017

Aos 18 minutos do 2º tempo, o atacante Alípio, que entrou na vaga de Maguinho, fechou na área para aproveitar cruzamento. O jogador colorado dividiu com o goleiro Saulo e quase empatou. Aos 21, o atacante Ruan virou a partida, mas a arbitragem assinalou impedimento. A bola desviou no zagueiro Alemão, que estava em posição irregular.

O Vila Nova não conseguiu criar mais oportunidades claras de gol e acumulou seu quinto empate seguido em casa.

Ficha técnica

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Dibert Pedrosa Moisés (RJ)

Vila Nova: Luís Carlos; Anderson Luís, Alemão, Wesley Matos e Gastón; PH (Marcelinho), Claudinei, Maguinho (Alípio) e Alan Mineiro; Ruan e Lourency (Jenison). Técnico: Hemerson Maria

Figueirense: Saulo; Dudu (Ferrugem), Naylhor, Henrique Trevisan e João Lucas; Zé Antônio, Dudu Vieira e João Paulo (Guilherme Lazaroni); Luidy (Joãozinho), Jorge Henrique e Henan. Técnico: Milton Cruz

Gols: Luidy aos 4’ do 1º tempo (Figueirense); Claudinei aos 44’ do 2º tempo (Vila Nova)

Cartões amarelos: Dudu (Figueirense); Jenison (Vila Nova)

Público: 1.737 pagantes

Público: 2.702 presentes

Renda: R$ 24.240,00