Vila Nova rescinde com meia Alaor

O meia Alaor e a diretoria do Vila Nova acertaram, nesta sexta-feira (9 de março), a rescisão de contrato. Reserva e sem espaço na equipe vilanovense, Alaor atuou só quatro vezes e não fez gol desde quando chegou ao clube, oriundo do Luverdense (MT), no qual disputou a Série B de 2017.

Contratado para o lugar do meia Sérgio Motta, que deixou o Vila Nova ainda no início desta temporada, Alaor chegou para suprir a carência do time no meio-de-campo. Não deu certo e pouco foi aproveitado pelo técnico Hemerson Maria, que tem optado pela escalação do atacante Dudu na posição.