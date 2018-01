Vila Nova renova contrato de Brunão até 2020

Uma das apostas da diretoria do Vila Nova para dar frutos no futuro ao clube é o zagueiro Brunão, de 20 anos, que começou a temporada como titular. Até por isso, a direção colorada renovou com o jogador até maio de 2020. Antes, o defensor tinha contrato com o clube até o final deste ano.

Brunão subiu ao profissional em 2016, mas foi apenas no ano passado que o defensor teve sequência de jogos. Ao todo, ele fez 26 partidas e marcou um gol. O jogador ficou marcado na Copa do Brasil, na qual falhou no duelo contra o Vasco, o que resultou na classificação do time carioca.

Porém, com o técnico Hemerson Maria, o jogador retomou a confiança e vem fazendo partidas consistentes. Nesta temporada, Brunão foi titular nos quatro jogos do Vila, ao lado de Diego Giaretta.