Esporte Vila Nova renova com Elias para 2019. Zagueiro que atuou em todos os jogos na Série B não fica Diego Giaretta não irá renovar “por questões técnicas e pela formação do elenco", segundo o clube

O meia Elias seguirá no Vila Nova na temporada 2019. O clube anunciou a renovação com o jogador de 35 anos até o fim do próximo ano. Antes de acertar novo vínculo, o jogador chegou a conversar com o treinador que irá assumir o Tigre, Umberto Louzer. Diretor de futebol do clube, Felipe Albuquerque elogiou a performance de Elias nesta temporada. "O Elias teve uma bo...