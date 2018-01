Vila Nova rejeita proposta do Fluminense e aguarda oferta de clube suíço por atletas da base

O Vila Nova trata com cautela as sondagens feitas para o atacante Philippe e o volante Batata, que despertaram interesse de um clube da Suíça. A diretoria colorada, no entanto, acredita que na próxima semana uma proposta oficial será apresentada pelo empresário que representa a equipe, cujo nome não foi divulgado.

Segundo o presidente Ecival Martins, os jogadores fazem parte dos planos do Tigre para 2018 e só deixarão o Vila Nova por compensações financeiras. “A única proposta oficial que recebemos foi do Fluminense, mas queriam os atletas por empréstimos. Não vamos entregar ninguém de graça. Ainda não chegou nada de interessante. O Philippe e Batata são dois grandes jogadores, fazem parte dos nossos planos e só liberaremos eles por situações que venham melhorar financeiramente a vida do clube”, explicou o dirigente.

De acordo com Ecival Martins, o Vila Nova está disposto a negociar no máximo 50% dos direitos econômicos do atacante Philippe e 70% do volante Batata. O Tigre detêm 65% e 85% dos passes dos jogadores, respectivamente. O presidente do time colorado não confirmou que uma proposta no valor de 4 milhões de euros (mais de R$ 15 milhões) foi feita ao clube. “Não é verdade, são valores absurdos”, disse o mandatário, que afirmou que o valor cogitado é em torno de 10% do valor citado.

Por meio de conversas com os atletas, feitas pelo departamento de futebol e comissão técnica, o Vila Nova tenta blindar os jogadores para que eles não percam o foco durante a transição que ambos fazem da base para o profissional. “São dois jovens, é uma situação que temos que ter cuidado para não criar expectativa que podem acabar não sendo realizadas. Eles sabem que se não der certo, terão que trabalhar porque uma hora podem surgir novas negociações com clubes de grande porte do Brasil do mundo”, salientou Ecival Martins.

Na atual temporada, os jogadores, ambos de 17 anos, fazem parte do elenco do Tigre no Campeonato Goiano. Batata atuou no empate (1 a 1) do Vila Nova com o Iporá e Philippe entrou no segundo tempo do empate sem gols com a Anapolina. Ambos são tratados como promessas do clube colorado.

Além de Philippe e Batata, o presidente do Vila Nova revelou - sem citar nomes - que outros jogadores da base receberam sondagens para deixar o Tigre. O dirigente acredita que a campanha colorada, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, é o principal motivo para alta procura por atletas do clube goiano.