Esporte Vila Nova reduz lista para ocupar gestão Ecival Martins, presidente colorado, afirma que três nomes despontam para gerir futebol do clube

O Vila Nova está no mercado em busca de um diretor de futebol. Após o desligamento de Felipe Albuquerque do cargo, o presidente Ecival Martins iniciou busca por um substituto e procura um profissional que esteja alinhado com o futebol moderno e que represente um passo na evolução que o clube experimentou nas duas últimas temporadas, em sua análise. Após a oferta de vár...