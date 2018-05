Esporte Vila Nova quer usar fator casa para retornar ao G4 Na 5ª colocação com 13 pontos, o colorado terá dois confrontos dentro de casa nas próximas rodadas, contra CSA e Fortaleza

Na Série B, o Vila Nova conseguiu fazer uma boa gordura no começo da competição, por isso, mesmo a equipe vindo de duas derrotas consecutivas, o colorado continua perto dos times dentro do G4, já que os goianos somam 13 pontos e estão a um do Coritiba, o 4º colocado. Para se recuperar e voltar ao grupo de acesso para a Série A, o Tigrão aposta no fator casa, já que n...