Esporte Vila Nova quer mostrar quem apita no Serra Dourada Com bom desempenho em casa, Tigre recebe o Paysandu e mira vitória para aumentar chances de acesso

Sem margem para erro e contando com a força do Serra Dourada, o Vila Nova recebe o Paysandu, nesta sexta-feira, às 19h15, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre segue vivo na luta por uma vaga na elite do futebol brasileiro e não pensa em outro resultado que não seja a vitória contra os paraenses. Após ser derrotado para o Londrina (3 a 2),...