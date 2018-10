Esporte Vila Nova quer melhorar números no Serra Dourada

Na tabela dos times que mais perderam pontos como mandante na Série B, o Vila Nova é o 13º colocado com 19 pontos perdidos em jogos realizados no Serra Dourada. O líder no quesito é o Juventude, que deixou escapar 29 pontos, em jogos realizados no Alfredo Jaconi. O Tigre, porém, procura se afastar dos “líderes” para continuar próximo do grupo dos quatro primeiros coloc...