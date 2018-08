Esporte Vila Nova quer aproveitar bom aproveitamento fora de casa para voltar a vencer na Série B O colorado entra em campo nesta terça-feira (21), diante do Sampaio Corrêa, no Maranhão

O Vila Nova já viajou para o Maranhão, onde nesta terça-feira (21), encara o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, às 21h30. O colorado, que está na 8ª colocação da Série B, com 31 pontos, busca se recuperar na competição para não deixar os líderes da competição escaparem. O colorado, que vem de um empate e uma derrota está a dois pontos do Goiás, o 4º colocado. Para voltar...