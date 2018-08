Esporte Vila Nova quer aproveitar ânimo pós-clássico para vencer a Ponte Preta O colorado entra em campo nesta sexta-feira (31), às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli

Após vitória no clássico contra o Goiás, por 3 a 0, o Vila Nova ganha novo ânimo e fôlego para continuar na briga pela ponta da tabela no Campeonato Brasileiro Série B. Com 35 pontos, o colorado é o 7º, mas está a dois pontos do Guarani, 4º colocado. O próximo desafio do time goiano é a Ponte Preta, na sexta-feira (31), às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli. Depois da gol...