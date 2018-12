Esporte Vila Nova pode ter goleiro Cleriston, ex-Iporá O jogador tem um acerto verbal para voltar ao Iporá, mas ficou satisfeito em saber do interesse do Tigre e não vê empecilhos para acertar com o Vila Nova

No mercado em busca de reforços, o Vila Nova poderá contar com o goleiro Cleriston, de 26 anos, que se destacou nas últimas temporadas com a camisa do Iporá. Com apenas um goleiro em seu elenco, o Tigre busca peças para este setor. Com as saídas de Matheus Kayser, Mateus Pasinato e Gabriel do elenco colorado ao fim da temporada, o único goleiro do elenco com contra...