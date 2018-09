Esporte Vila Nova perde um dos pioneiros da fase amadora Pedro Cavalcante de Sousa morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos

Natural de Correntina (BA), um dos pioneiros do Vila Nova nos anos de amadorismo do futebol goiano, ex-presidente do clube e dedicado à construção civil em Goiânia, Pedro Cavalcante de Sousa morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, na tarde de ontem. O ex-dirigente do Vila estava internado na UTI do Hospital Samaritano. O corpo dele será velado no Cemit...