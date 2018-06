Esporte Vila Nova ostenta recorde nada agradável Sem marcar gol há cinco rodadas, time colorado enfrenta maior jejum entre clubes das 4 divisões nacionais

O Vila Nova vive a pior seca de gols do Campeonato Brasileiro. Entre as 128 torcidas de clubes das séries A, B, C e D, a do Tigre é a que está há mais tempo sem comemorar um gol na competição nacional em 2018. Os colorados não balançam as redes há cinco rodadas.O último gol do Vila Nova foi marcado pelo meia Alan Mineiro, no clássico diante do Goiás, no dia 5 de maio....