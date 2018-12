Esporte Vila Nova oficializa contratação de volante ex-Guarani Denner, de 24 anos, foi comandado pelo técnico Umberto Louzer no time paulista

O Vila Nova confirmou a contratação do volante Denner, de 24 anos, que jogou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Guarani. O novo reforço colorado já defendeu clubes como Coritiba, Avaí, Mirassol e RB Brasil antes de chegar ao Guarani, onde jogou nas duas últimas temporadas. No time paulista, Denner trabalhou com o técnico Umberto Louzer na c...