Esporte Vila Nova oficializa a contratação de Danilo Experiente jogador de 39 anos assina com o Tigre por uma temporada

A diretoria do Vila Nova anunciou a contratação do meia Danilo, de 39 anos, que disputou as últimas temporadas com a camisa do Corinthians. O jogador de 39 anos defenderá o Vila Nova por uma temporada. "Com grande satisfação, anunciamos nosso mais novo reforço para 2019: o multicampeão e artilheiro Danilo. Seja muito bem-vindo ao Vila Nova", publicou em suas redes ...