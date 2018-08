Esporte Vila Nova obtém vitória dourada no Serra Estreando uniforme, Vila Nova bate São Bento, quebra série negativa e retoma lugar no G4

Aniversariante - fez 75 anos no início da semana -, mas pressionado e com o sistema ofensivo em baixa, o Vila Nova voltou a vencer no Estádio Serra Dourada, neste sábado, após três meses de suplício, crise técnica e questionamentos. Vitória por 1 a 0, sobre o São Bento (SP), com gol de falta do meia atacante Alan Mineiro, aos 35 minutos do segundo tempo. A vitória recol...