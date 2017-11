Vila Nova não sofre quedas, mas crescimento é pequeno

Das equipes goianas analisadas pela BDO Brazil, apenas o Vila Nova conseguiu evoluir nos últimos cinco anos sem quedas no valor de sua marca durante esse período. O crescimento, no entanto, é pequeno: R$ 5,5 milhões entre 2013 e 2017. Clubes como Paysandu e Joinville, por exemplo, quadruplicaram suas marcas, resultado de um desenvolvimento bem sucedido no ambiente de negócio...