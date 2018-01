Vila Nova não aprova gramado do Serra e pede alteração do clássico para o Olímpico

O clássico entre Vila Nova e Goiás, neste sábado (3), será no Estádio Olímpico. O Tigre, clube mandante da partida, não aprovou o gramado do Serra Dourada, que passou por reparos neste início de temporada, e pediu a alteração do local do jogo para o estádio do Centro.

Presidente do Vila Nova, Ecival Martins esteve no Serra Dourada na manhã desta terça-feira (30). "Não tem condições, vai continuar sendo no Olímpico. Já solicitamos para a federação. Vai ser no Olímpico. Entreguei o documento hoje, daqui a pouco eles devem colocar no site", comentou o dirigente.

"Fui hoje ao Serra com alguns membros da comissão técnica. O gramado está duro ainda. Areia está bem visível. Não dá para jogar. O problema foi que tiraram toda a grama e ainda não deu tempo de ficar bom", afirmou o presidente colorado, que ainda falou sobre o gramado do Olímpico. "Lá no Olímpico teve aquele problema da praga que deixou amarelo, mas, com as chuvas dos últimos dias, acabou resolvendo e está ótimo. Nenhum jogador disse que o gramado está ruim."

Segundo a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), que administra as duas praças esportivas, o gramado do Serra Dourada tem condições de voltar a receber jogos. “Está bem melhor. Mais solto, a areia já baixou. O gramado está bem mais leve e pronto para receber jogos”, explicou o diretor Infraestrutura Esportiva e Turística da Agetop, Itamir Campos Arantes.

O primeiro clássico de 2018 entre Goiás e Vila Nova, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano, foi no Olímpico. Por causa de acordo entre os dois clubes, firmado em 2017, o jogo teve torcida única do mandante. Agora, a situação se repete e só torcedores do time vilanovense estarão no clássico de sábado (3), válido pela 5ª rodada do Estadual, última do 1º turno.