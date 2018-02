Vila Nova muda estratégia para decidir vaga na Copa do Brasil

Em busca da classificação para a 4ª fase da Copa do Brasil, na qual estarão 10 dos 80 clubes que iniciaram a competição, o Vila Nova enfrenta o Ferroviário (CE), nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A Copa do Brasil é uma oportunidade de ouro para o Tigre não apenas pelo generoso lado financeiro, mas também como uma forma de coloca...