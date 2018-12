Esporte Vila Nova monta força-tarefa para revitalizar o OBA Estádio deve receber jogos do Estadual

O Vila Nova pode voltar para casa em 2019. Um grupo de conselheiros se mobiliza para fazer uma reforma no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga para deixá-lo em condições de ser utilizado no Campeonato Goiano, que começa no dia 19 de janeiro.A ideia é cuidar melhor do patrimônio do clube para que ele seja melhor aproveitado. A intenção seria mandar os jogos diante dos c...