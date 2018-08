Esporte Vila Nova mira volta ao G4 Colorado recebe o CRB e precisa vencer para tentar retornar ao grupo dos quatro primeiros colocados

O Vila Nova começa nesta sexta-feira, às 20h30, contra o CRB, no Serra Dourada, sua caminhada em Goiânia no 2ª turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O time colorado jogará 11 vezes na capital até o fim da competição - restam 18 jogos ao todo. Para sonhar com o acesso, o Tigre terá como tarefa voltar a ser forte em casa. Para o primeiro compromisso, o time colorado...