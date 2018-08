Esporte Vila Nova mantém promoção e inicia venda de ingressos para duelo contra Oeste Valor promocional de R$ 10, na meia-entrada da arquibancada, será aceita com aposta na Timemania. Partida será realizada no Serra Dourada, na próxima segunda-feira (3 de setembro)

O Vila Nova iniciou nesta quarta-feira (29) a comercialização de ingressos para o duelo do time colorado diante do Oeste, válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim como ocorreu no clássico contra o Goiás, a direção do Tigre definiu em R$ 20 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira), os valores cheios dos bilhetes, que adquiridos com antecedência poderão ser...