Esporte Vila Nova lança novo uniforme para o restante da temporada O destaque no novo material esportivo é a mudança da fornecedora, que será a Numer

Nesta terça-feira (5), o Vila Nova usou suas redes sociais para lançar o seu novo conjunto de uniformes em que a equipe irá usar no restante da temporada. A grande diferença foi a mudança no fornecedor do material esportivo do clube, já que agora as roupas serão produzidas pela Numer e não mais pela Rinat. Os uniformes seguem o padrão tradicional, com a camisa de núm...