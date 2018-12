Esporte Vila Nova lança camisa de Danilo e faz três dias de venda para o torcedor Com o valor de 199 reais, a camisa do jogador estará à venda na loja Nação Colorada, no OBA, no sábado (29/12), domingo (30/12) e segunda-feira (31/12)

Inserido no projeto de marketing colorado que pretende aproveitar sua imagem no clube, o meia Danilo, contratado no início desta semana, já motivou a primeira ação no Vila Nova. O Tigre fará três dias de venda de uma camisa especial com o número que o jogador usará, o 20. Com o valor de 199 reais, a camisa de Danilo estará à venda na loja Nação Colorada (OBA), nos ho...