Vila Nova joga mal, é derrotado pelo Oeste e perde a invencibilidade na Série B

O Vila Nova perdeu a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe colorada pecou em fundamentos como passes e finalizações e foi derrotada pelo Oeste pelo placar de 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Mazinho e Bruno Lima. Com o resultado, o Vila Nova se mantém com 13 pontos depois de seis rodadas e aparece na terceira colocação da Série ...