Vila Nova inicia venda de ingressos para o clássico contra o Atlético

A diretoria do Vila Nova definiu em R$ 40 o valor do ingresso para o clássico deste sábado com o Atlético, no Estádio Olímpico, às 17 horas. O duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Goiano receberá as duas torcidas na praça esportiva.

O direito da meia-entrada (R$ 20) é garantido para idosos, estudantes e o torcedor que apresentar no ato da compra uma aposta da Timemania selecionando Vila Nova ou Atlético como time do coração. Serão aceitas apostas realizadas a partir do dia 24 de janeiro de 2018.

As vendas já iniciaram e acontecem na sede do Vila Nova e no Centro de Treinamento do Atlético. Confira abaixo mais informações.

Campeonato Goiano

Jogo: Vila Nova x Atlético

Local: Estádio Olímpico

Horário: 17 horas

Ingresso

Inteira: 40 reais

Meia-entrada: 20 reais

Pontos de vendas

OBA

Quinta e sexta-feira: 8h às 18h

Sábado: 8h às 12h

Centro de Treinamento do Atlético

Quinta e sexta-feira: 8h às 18h

Sábado: 8h às 12h



Estádio Olímpico

Sábado: a partir das 9h

Venda Online