Vila Nova inicia venda de ingressos para duelo com Luverdense

Começou nesta sexta-feira a venda de ingressos para o confronto entre Vila Nova x Luverdense, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Serra Dourada, sábado (16), às 16h30.



Como de praxe, a diretoria colorada definiu em 60 reais (cadeira) e 40 reais (arquibancada) os valores (inteira) dos bilhetes. Além de estudantes e idosos, o torcedor que apresentar, no ato da compra, um bilhete da TimeMania, tendo apostado no Vila Nova ou Luverdense como time do coração tem direito a meia-entrada. Serão aceitas apostas realizadas a partir do dia 8 de setembro.

O Vila Nova é 3° colocado da Série B com 39 pontos. A equipe goiana pode cair para a 4ª colocação caso o Ceará venca o Londrina pelo complemento da 23ª rodada.



Jogo: Vila Nova x Luverdense

Data: 16 de setembro de 2017

Local: Estádio Serra Dourada

Horário: 16h30



Ingressos

Cadeira: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Arquibancada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)



Confira os pontos e horários de vendas



Onésio Brasileiro Alvarenga

Sexta-feira: 8h às 18h

Sábado: 8h às 12h

Segunda a Sexta-feira: 8h às 18h

Sábado: 8h às 12h



Lojas Flávios - Apenas em horário comercial

Unidades: Shopping Flamboyant; Goiânia Shopping; Shopping Passeio das Águas; Buriti Shopping; Praça Boaventura (Vila Nova); e Avenida 24 de Outubro (Campinas).



Estádio Serra Dourada

Serão retiradas nas bilheterias do Estádio Serra Dourada a partir das 14 horas, somente no dia do jogo (sábado, dia 16).

Vendas online

https://meubilhete.com/vila-nova-x-luverdense-2017



Gratuidades

A partir desta sexta-feira (8) no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. No Serra Dourada, apenas no dia do jogo.