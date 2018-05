Esporte Vila Nova inicia projeto para unificação da metodologia de trabalho dos profissionais com a base O primeiro encontro contou com um workshop feito por Hemerson Maria para os treinadores da base e alguns atletas

Com a intenção de alinhar a metodologia de jogo do time profissional com o da categoria de base, o Vila Nova está implementando no clube um processo para unificar a maneira da equipe jogar em todas as categorias, tentando criar uma identidade no futebol da equipe. O projeto começou no último dia 10 de maio, com um workshop da comissão técnica de Hemerson Maria. O primei...